VW bestätigt großangelegten Hackerangriff ab 2010

Wolfsburg: Der Volkswagen-Konzern hat Medienberichte bestätigt, wonach er vor Jahren Opfer eines großangelegten chinesischen Hackerangriffs wurde. Wie der Autobauer mitteilte, liegt der Vorfall zehn Jahre zurück. Ein VW-Sprecher betonte, dass damals bereits erheblich in die IT-Sicherheit investiert worden sei. Laut Recherchen des ZDF und des Nachrichtenmagazins "Spiegel" war es chinesischen Hackern ab 2010 gelungen, in die Netzwerke von VW einzudringen und im großen Stil Informationen über technische Entwicklungen zu stehlen. Zu den abgegriffenen Daten gehören Erkenntnisse über die E-Mobilität, alternative Antriebe wie Brennstoffzellen sowie Automatikgetriebe. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik erklärte, Deutschland habe in der Autoindustrie einen großen Wissensschatz, der Begehrlichkeiten wecke. Die chinesische Regierung betonte, nicht für den Cyberangriff verantwortlich zu sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2024 17:00 Uhr