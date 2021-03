VW baut Netz eigener Batteriezellwerke in Europa

Nachrichtenarchiv - 15.03.2021 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wolfsburg: Der Volkswagen-Konzern baut in den kommenden Jahren ein Netz eigener Batteriezellfabriken auf. Wie Technikvorstand Schmall ankündigte, soll neben der Produktion in Salzgitter an fünf weiteren Standorten an der Selbstversorgung mit der zentralen E-Technologie gearbeitet werden. Eines dieser Werke soll im Norden Schwedens entstehen, ein anderes in Spanien. Betriebsratschef Osterloh fordert einen zweiten Standort in Deutschland.

