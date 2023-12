Vulkanausbruch beeinträchtigt bislang nicht den Flugverkehr in Island

Reykjavik: Der Vulkanausbruch in Island wirkt sich bislang nicht auf den Flugverkehr aus. Nach Angaben der Regierung in Reykjavik gibt es bislang keine Beeinträchtigungen. Auch der Münchner Flughafen teilte mit, dass eine Maschine nach Island am frühen Nachmittag wie geplant starten kann. Gestern war es am späten Abend in der Nähe des Ortes Grindavik zur Eruption eines Vulkans gekommen. Es bildete sich eine mehrere Kilometer lange Spalte, aus der Lava floss. Die Polizei warnte vor dem Austreten giftiger Gase. Der Ausbruch wurde seit Wochen befürchtet. Mehrere tausend Bewohner von Grindavik mussten ihre Häuser verlassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.12.2023 12:00 Uhr