Vulkanausbruch auf La Palma mit immer größeren Schäden

Merkel wirbt vor UN-Generaldebatte für ehrgeizigere Klimaschutzziele

New York: Bundeskanzlerin Merkel wirbt anlässlich der heute beginnenden UN-Generaldebatte für weltweit ehrgeizigere Klimaschutzziele. In einer Videobotschaft an die Vollversammlung der Vereinten Nationen sagt Merkel, Deutschland wolle bis 2045 klimaneutral sein. Damit setze man auch ein Zeichen für die Welt-Klimakonferenz Anfang November in Schottland. Bei der UN-Vollversammlung in New York ist der Kampf gegen die Erderwärmung eines der zentralen Themen. US-Präsident Biden will Vertrauten zufolge noch einen anderen Akzent setzen. Er möchte sich in seiner ersten UN-Rede als amerikanischer Präsident dafür stark machen, dass künftig mehr Konflikte durch intensive Diplomatie gelöst werden und nicht durch militärische Mittel.

Quelle: BR24 Nachrichten, 21.09.2021 14:45 Uhr