Vulkanausbruch auf Island führt zu Evakuierungen

Grindavik: Ein Vulkan im Südwesten Islands ist zum vierten Mal hintereinander ausgebrochen. Laut Experten soll es sich um die stärkste Eruption in der aktuellen Serie handeln. Hunderte Menschen mussten aus einem Thermalbad evakuiert werden. Die Blaue Lagune ist die größte Touristenattraktion des Landes. Auch im Küstenort Grindavik mussten die Menschen ihre Häuser verlassen. Sie waren schon beim ersten Mal evakuiert worden und es ist unklar, ob sie jemals wieder dauerhaft in den Ort zurückkehren können. Mit dem aktuellen Ausbruch haben sich tiefe Risse in der Erde aufgetan. Lava lief über eine Straße, eine weitere gilt als bedroht, ebenso wie eine Fernwärmeleitung. Island ist eine der größten und aktivsten Vulkanregionen Europas.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.03.2024 12:30 Uhr