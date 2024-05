Vulkanaktivität auf Island geht zurück

Reykjavik: Nach dem Ausbruch eines Vulkans auf Island hat dessen Aktivität wieder nachgelassen. Sie sei innerhalb der letzten 24 Stunden deutlich zurückgegangen, teilte der isländische Wetterdienst mit. Der Vulkan war am Mittwoch ausgebrochen. Rotglühende Lava trat aus einer Erdspalte, eine meterhohe Rauchwand stieg auf. Ein Thermalbad und ein Kraftwerk in der Nähe wurden vorsorglich geschlossen. Bei einer Eruption im Januar war Lava bis in die Straßen der Stadt Grindavik geflossen. Drei Häuser gingen in Flammen auf. Der Großteil der 4.000 Einwohner des Ortes war bereits im November dauerhaft evakuiert worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2024 07:00 Uhr