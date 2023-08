Voss-Tecklenburg will als Bundestrainerin weitermachen

Kurzmeldung ein/ausklappen Überschwemmungen behindern Reiseverkehr Richtung Süden

Wien: Nach Überschwemmungen durch heftige Regenfälle im Süden Österreichs ist noch keine Entspannung in Sicht. In St. Paul im Bezirk Wolfsberg in Kärnten erwarten die Behörden heute eine weitere Hochwasserwelle. Vorsorglich wurden gestern Abend 70 Häuser evakuiert. Im Laufe des Tages wird mit Chaos im Urlaubsverkehr an der österreichisch-slowenischen Grenze gerechnet. Schon jetzt gibt es kilometerlange Staus. Die wichtige Autobahn A1 - von Österreich an die Adria - ist gesperrt, zwischen Maribor und Triest, auch der Zugverkehr ist unterbrochen. In der Steiermark wurde in mehreren Orten Katastrophenalarm ausgelöst, ein Seniorenheim in Leibnitz wurde evakuiert. Folgenschwere Unwetter trafen gestern auch Slowenien. Bei Überschwemmungen und Erdrutschen starben drei Menschen. In der Hauptstadt Ljubljana und in den Städten Maribor und Celje wurde die höchste Alarmstufe Rot ausgerufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2023 09:00 Uhr