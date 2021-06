Vorwürfe gegen Stadt Bamberg erhärten sich

Nachrichtenarchiv - 08.06.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bamberg: In der Affäre um möglicherweise unrechtmäßige Sonderzahlungen an Mitarbeiter der Stadt hat die Regierung von Oberfranken die Vorwürfe untermauert. In einer Stellungnahme heißt es, die Praxis der Kommune, Überstundenpauschalen an Mitarbeiter auszuzahlen, verstoße gegen den Tarifvertrag und die Arbeitszeitverordnung. Zudem seien ausbezahlte Leistungsprämien für Mitarbeiter nicht ausreichend begründet worden. Die Stadt soll von 2011 bis 2017 unzulässig Überstunden, Zeitzuschläge und Prämien ausgezahlt haben. Die Staatsanwaltschaft Hof ermittelt in dem Fall bereits wegen Untreue.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2021 15:00 Uhr