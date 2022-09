Vorwürfe der Kriegsverbrechen in der Ukraine

Nachrichtenarchiv - 16.09.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: In der Ukraine gehen die Behörden dem Verdacht nach, dass es bei der Besatzung der russischen Truppen zu Kriegsverbrechen gekommen ist. Wie die Polizei mitteilte, wurden in zurückeroberten Gebieten in der Region Charkiv mehrere Räume entdeckt, in denen Menschen gefoltert wurden. Weitere Details wurden nicht genannt. Zuvor hatten Medien berichtet, in der Stadt Isjum sei ein Massengrab mit hunderten Leichen gefunden worden. Der ukrainische Vermisstenbeauftragte erklärte, es handle sich um viele Einzelgräber. Das Menschenrechtsbüro der UN will nun Beobachter nach Isjum schicken, die die Vorfälle überprüfen sollen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2022 13:00 Uhr