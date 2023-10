Vorverkauf von EM-Tickets stößt auf großes Interesse

Hamburg: Die Tickets für die Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr stoßen auf große Nachfrage. Zum Start der ersten Verkaufsphase zeigte sich das Organisationskomitee zufrieden. Nur drei Stunden nach dem Start heute Nachmittag seien bereits mehr als drei Millionen Karten aus 142 Ländern beantragt worden. Das gefragteste Spiel ist demnach das Eröffnungsspiel am 14. Juni in München. Bis 26. Oktober werden insgesamt gut 1,2 Millionen Eintrittskarten über die offizielle Internetseite der UEFA vergeben. Das sind mehr als in jeder danach folgenden Verkaufsphase.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.10.2023 19:15 Uhr