Vorstandschef von Wirecard muss nach Bilanz-Debakel gehen

19.06.2020 14:00 Uhr

Aschheim bei München: Nach dem Bilanz-Debakel beim Zahlungsdienstleister Wirecard gibt es weitere personelle Konsequenzen. Vorstandschef Braun ist mit sofortiger Wirkung zurückgetreten, wie der Aschheimer Dax-Konzern mitteilte. Nachfolger ist demnach der erst gestern in den Vorstand berufene US-Manager Freis. Zuvor hatten sich die Anzeichen für einen großangelegten Betrug im Fall Wirecard verdichtet. Nach Angaben zweier philippinischer Banken existieren die fraglichen Treuhandkonten in Asien nicht. Entsprechende Dokumente seien gefälscht. Da die Existenz der Konten nicht nachgewiesen werden konnte, musste Wirecard gestern die Vorlage seiner Bilanz für 2019 erneut absagen. Der Aktienkurs des Aschheimer Dax-Konzerns stürzte darauf ins Bodenlose. Heute ging die Talfahrt des Papiers an der Börse weiter.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.06.2020 14:00 Uhr