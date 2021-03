Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums rät AfD-Mitgliedern zu Austritt

Städte- und Gemeindebund kritisiert beschlossene Teststrategie

Berlin: Der Deutsche Städte- und Gemeindebund übt Kritik an der beschlossenen Teststrategie. Hauptgeschäftsführer Landsberg sagte in der Rheinischen Post, die Beschlüsse zu Teststrategien in Bezug auf Schnell- und Eigentests seien zu unkonkret. Zwar solle es flächendeckend für jeden Schnelltests geben, was richtig und gut sei. Allerdings sei es bedauerlich, dass es offenbar noch einige Wochen dauern wird, bis diese Instrumente flächendeckend in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen. Wie sich die Eigentests in das System einfügen sollen, wie der Nachweis dokumentiert wird, wie lange er gewisse Zugänge ermöglichen soll, wird leider noch nicht beantwortet.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.03.2021 04:00 Uhr