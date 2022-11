Vorsitzender der Bischofskonferenz Bätzing würdigt zurückgetretenen Schick

Bolsonaro will nach Wahlniederlage in Brasilien die Verfassung respektieren

Brasilia: Zwei Tage nach seiner Niederlage bei der Wahl in Brasilien hat sich der amtierende Präsident Bolsonaro erstmals öffentlich geäußert. Der rechte Politiker dankte seinen Wählern, räumte seinen Misserfolg aber nicht explizit ein. Bolsonaro sagte auch nicht direkt, dass er den Sieg seines linken Herausforderers Lula akzeptiert. Er betonte nur, dass er als Präsident und Bürger die Verfassung Brasiliens erfüllen werde. Sein Stabschef sagte im Anschluss an den Auftritt, der Präsident habe den Amtsübergabe an Lula "autorisiert" und ihn damit beauftragt, den Übergang zur Nachfolgeregierung zu starten. Bolsonaro war nach der Wahl am Sonntag abgetaucht und hatte so Ängste geschürt, dass er das Wahlergebnis nicht anerkennen wird.

