Vorschlag zu Abschaffung von Paragraf 218 stößt auf Skepsis in der Koalition

Rom: Der emeritierte Papst Benedikt ist am Mittag im Petersdom unter Ausschluss der Öffentlichkeit beigesetzt worden. Zuvor hatte man den Leichnam vom Petersplatz in die Gruft der Basilika gebracht. Am Vormittag hatten etwa 50.000 Menschen auf dem Petersplatz Abschied von Benedikt genommen, unter ihnen Würdenträger aus der ganzen Welt. Bundespräsident Steinmeier sagte nach der Trauerfeier, Benedikt sei tief verankert in den katholischen Traditionen gewesen, habe aber immer wieder zum Dialog mit anderen Kirchen und Religionen aufgerufen. Bayerns Ministerpräsident Söder erklärte wörtlich: "Er war nicht nur einer der bedeutendsten Theologen des 20. Jahrhunderts, er war ein Philosoph, ein Intellektueller - und er war halt Bayer." Benedikt, der 1927 als Joseph Ratzinger in Marktl am Inn geboren wurde, war an Silvester im Alter von 95 Jahren gestorben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.01.2023 13:15 Uhr