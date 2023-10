Vorläufiger Arztbrief spricht von Nadelstich bei Chrupalla

Ingolstadt: Nach dem geplatzten Wahlkampfauftritt von AfD-Chef Chrupalla in Oberbayern ist weiter unklar, was am Mittwoch passiert ist. Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt zitiert aus dem vorläufigen Arztbrief und spricht von einem „Nadelstich im rechten Oberarm". Bei toxikologischen Untersuchungen des Klinikums und des Bundeskriminalamtes seien keine Substanzen festgestellt worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft haben Zeugenaussagen auch keine Belege dafür ergeben, dass der AfD-Politiker mit einer Spritze attackiert oder auf eine andere Art körperlich angegriffen wurde. Chrupalla hatte einen Wahlkampfauftritt in Ingolstadt wegen gesundheitlicher Probleme abgebrochen. Einen Tag später konnte er das Krankenhaus wieder verlassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2023 16:00 Uhr