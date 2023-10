Vorläufiger Arztbrief soll Injektion bei Chrupalla bestätigen

München: Nach dem Krankenhausaufenthalt von AfD-Chef Chrupalla in Ingolstadt gibt es neue Erkenntnisse. Mehreren Medien liegt nach eigenen Angaben ein vorläufiger Arztbrief vor, in dem von einer "intramuskulären Injektion mit einer unklaren Substanz" die Rede ist. Die AfD teilte mit, bei Chrupalla sei ein Nadelstich am Oberarm nachgewiesen worden. Ob dem Politiker vor seinem Wahlkampfauftritt eine Substanz verabreicht wurde, ist noch unklar. Wie die Deutsche Presseagentur erfuhr, war die erste toxikologische Untersuchung unauffällig. Chrupalla hatte am Mittwoch einen Auftritt in Ingolstadt wegen gesundheitlicher Probleme abgebrochen. Der AfD-Chef hat das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen, aber Wahlkampftermine in Bayer abgesagt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2023 15:00 Uhr