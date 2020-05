Vorgezogene Parlamentswahlen in Kroatien im Sommer

Nachrichtenarchiv - 15.05.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Zagreb: In Kroatien sollen im Sommer vorgezogene Parlamentswahlen stattfinden. Ministerpräsident Plenkovic kündigte am Abend nach Beratungen der Regierungskoalition an, dass sich das Parlament in der kommenden Woche auflösen werde. Der reguläre Wahltermin hätte im Herbst gelegen. Nach Ansicht von Beobachtern will die Regierung davon profitieren, dass Kroatien bisher relativ glimpflich durch die Corona-Krise gekommen ist. Das Land verzeichnet derzeit rund 2.200 nachgewiesene Infektionen und 94 Todesfälle.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 15.05.2020 04:00 Uhr