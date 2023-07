Vorgezogene Parlamentswahl in Spanien geht aufs Ende zu

Meldungsarchiv - 23.07.2023 19:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Madrid: In Spanien geht die vorgezogene Parlamentswahl auf ihr Ende zu. Um 20 Uhr schließen die Wahllokale, erste Ergebnisse werden etwa eine Stunde später erwartet. Bis zum Nachmittag gingen deutlich mehr Spanier an die Urnen als vor vier Jahren. Bei der Wahl geht es um die Frage, ob die linke Minderheitsregierung von Ministerpräsident Sánchez auch die nächsten vier Jahre regieren kann oder ob die konservative Volkspartei an die Macht zurückkehrt. Umfragen sahen vor der Abstimmung für die Konservativen mit ihrem Spitzenkandidaten Feijóo mindestens fünf Prozentpunkte Vorsprung. Sollte sich das bestätigen, wäre Feijóo für den Machtwechsel vermutlich auf die rechtsextreme Partei Vox angewiesen. Ausgeschlossen hat er eine Zusammenarbeit mit den europaskeptischen Rechtspopulisten nicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.07.2023 19:00 Uhr