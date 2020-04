Vorerst letzte Maschine der "Corona-Luftbrücke" gestartet

Nachrichtenarchiv - 24.04.2020 00:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kapstadt: Im Zuge der Corona-Krise hat die Bundesregierung etwa 240.000 Deutsche aus deren Urlaubsorten in aller Welt zurückholen lassen. Der vorerst letzte dieser Flüge ist am Abend im südafrikanischen Kapstadt gestartet. Die Maschine hob mit rund 300 Passagieren an Bord in Richtung Deutschland ab. Die Luftbrücke hatte vor gut fünf Wochen begonnen, nachdem zahlreiche Länder wegen der Corona-Pandemie ihre Grenzen geschlossen und den Flugbetrieb eingestellt hatten. Es war die größte Rückholaktion in der Geschichte der Bundesrepublik. Danach werden sich die Botschaften aber weiter um Einzelfälle kümmern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.04.2020 00:00 Uhr