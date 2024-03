Vorerst keine weiteren GDL-Streiks bei der Deutschen Bahn

Berlin: Bei der Deutschen Bahn sind vorerst keine weiteren Streiks zu erwarten. Der Konzern und die Lokführergewerkschaft GDL haben bestätigt, neue Verhandlungen aufgenommen zu haben. Beide Seiten zeigten sich dabei zuversichtlich, schon in den nächsten Wochen ein Ergebnis verkünden zu können. Bis dahin will man bei der GDL von weiteren Arbeitskämpfen Abstand nehmen. Über die Details einer möglichen Einigung wurde aber nichts bekannt. Verhandelt werde im kleinesten Kreis und hinter verschlossenen Türen. Die Gespräche seien intensiv, aber konstruktiv, hieß es in einer gleichlautenden Presseerklärung. Seit Anfang November verhandeln die Bahn und die GDL miteinander. Kernforderung der Gewerkschaft ist eine Absenkung der Arbeitszeit für Schichtbedienstete auf 35 Stunden pro Woche. Die Bahn hatte zuletzt eine schrittweise Reduzierung auf 36 Stunden bei vollem Lohnausgleich angeboten.

