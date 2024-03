Vor Zypern sind mehr als 100 Bootsmigranten gerettet worden

Nikosia: Die zyprische Küstenwache hat rund 120 Migranten vor der Ostküste der Mittelmeerinsel gerettet. Sie seien mit zwei Booten aus dem Libanon gekommen, sagte ein Polizeisprecher in Zyperns Rundfunk. Die zumeist syrischen Menschen wurden laut Behörden in ein Lager in der Nähe der Hauptstadt Nikosia gebracht. Auch Frankreichs Küstenwache war im Einsatz. Sie rettete 78 Migranten, die beim Überqueren des Ärmelkanals in Seenot geraten waren. Laut zuständigen Behörden wurden sie in die Häfen von Calais und Dunkerque gebracht. Immer wieder nehmen Migranten die gefährliche Überfahrt über den Ärmelkanal auf sich, um Großbritannien zu erreichen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.03.2024 21:00 Uhr