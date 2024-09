Vor UN-Generaldebatte dringt Baerbock auf Reformen

New York Vor dem heutigen Auftakt der UN-Generaldebatte dringt Bundesaußenministerin Baerbock darauf, die Vereinten Nationen weitreichend zu reformieren. Der gerade beschlossene Zukunftspakt sei der Startschuss, um die UN gerechter, inklusiver und handlungsfähiger zu machen. Um auf die aktuellen Krisen und Kriege reagieren zu können, müsse man den Instrumentenkasten an einigen Stellen neu ausstatten, so die Grünen-Politikerin. Baerbock wird neben US-Präsident Biden, Israels Ministerpräsident Netanjahu und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj vor dem Plenum in New York sprechen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.09.2024 09:45 Uhr