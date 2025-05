Vor Siegesfeier: Ukraine greift Moskau wieder mit Drohnen an

Moskau: Kurz vor der Siegesparade zum Weltkriegsende vor 80 Jahren haben Russland und die Ukraine einander mit Luftangriffen überzogen. Bei einem russischen Drohnenangriff wurden in der ukrainischen Hauptstadt Kiew in der Nacht zwei Menschen getötet, wie Bürgermeister Klitschko mitteilte. Die Ukraine setzte ihrerseits in der Nacht ihre Drohnenangriffe auf Moskau fort. Laut Stadtverwaltung wurden insgesamt neun Drohnen abgewehrt. Die Angaben lassen sich unabhängig kaum überprüfen. In der russischen Hauptstadt wird heute der chinesische Präsident Xi zu einem viertägigen Besuch erwartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.05.2025 07:00 Uhr