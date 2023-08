Vor Meseberg: SPD-Chef Klingbeil fordert geräuschloseres Regieren

Berlin: Kurz vor der Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg hat der SPD-Vorsitzende Klingbeil eine bessere Zusammenarbeit der Minister gefordert. Klingbeil sagte der "Rheinischen Post", er erwarte, dass man auch darüber rede, wie Regieren geräuschloser vonstatten gehen könne. Zudem müsse vom Treffen der Bundesregierung ein Signal für den Wirtschaftsstandort Deutschland ausgehen, so Klingbeil. Das Bundeskabinett will bei der zweitägigen Klausurtagung vor allem über die schwierige Wirtschaftslage sprechen. Morgen will es das sogenannte Wachstumschancengesetz verabschieden, das rund 50 Steuererleichterungen für Firmen vorsieht. Es war zuletzt im Streit über die Kindergrundsicherung von Familienministerin Paus blockiert worden - hier hatte sich die Ampel-Koalition aber gestern geeinigt. Die Minister Habeck und Buschmann wollen in Meseberg zudem einen Gesetzentwurf zum Bürokratieabbau vorstellen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.08.2023 11:15 Uhr