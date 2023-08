Vor Mallorca werden zwei deutsche Segler vermisst

Palma: Nach dem gestrigen Unwetter auf Mallorca werden zwei deutsche Segler vermisst. Es handelt sich nach Angaben des spanischen Seenotrettungsdienstes um einen 50-jährigen Mann und dessen 19-jährigen Sohn. Sie sind demnach am Sonntag mit ihrem Boot in einem Hafen der Baleareninsel Menorca gestartet und waren unterwegs zur Nachbarinsel Mallorca. Am Vormittag war der Kontakt zu den Seglern abgebrochen. An der Suche beteiligen sich zwei Rettungsschiffe und ein Hubschrauber.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.08.2023 19:00 Uhr