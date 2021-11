Vor Inkrafttreten der 2G-Regel verzeichnen Österreichs Impfzentren einen Ansturm

Nachrichtenarchiv - 07.11.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: In Österreich gibt es vor dem morgigen Inkrafttreten der 2-G-Regel einen großen Andrang bei den Impfstationen. Vor der größten Impfstraße in der Hauptstadt Wien betrug die Wartezeit etwa eineinhalb Stunden. Ab morgen dürfen die meisten Ungeimpften keine Lokale, Hotels, Veranstaltungen oder Friseure besuchen. Wegen des exponentiellen Anstiegs an Corona-Infektionen hat die Regierung entschieden, den Zutritt auf Geimpfte und Genesene zu beschränken. Kanzler Schallenberg und Vizekanzler Kogler sagten der "Kronen Zeitung", die Regelung werde wohl mindestens bis Weihnachten in Kraft bleiben. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Österreich lag zuletzt bei rund 570 Fällen pro 100.000 Einwohner.

Quelle: Bayern 3 Nachrichten, 07.11.2021 16:00 Uhr