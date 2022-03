Vor der norwegischen Küste wird starkes Erdbeben verzeichnet

Nachrichtenarchiv - 21.03.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Oslo: In Norwegen hat es in der Nordsee das offenbar größte Erdbeben seit Jahren gegeben. Laut einer seismologischen Forschungseinrichtung ereignete es sich heute Früh etwa 160 Kilometer von der norwegischen Westküste. Zur Stärke des Erdbebens gibt es unterschiedliche Angaben, sie schwanken zwischen 4,5 und 5,1. Berichten zufolge soll die Erschütterung noch in weiten Teilen des Landes zu spüren gewesen sein. Vorsorglich wurde die Produktion auf einer Ölplattform in der Nähe eingestellt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.03.2022 13:00 Uhr