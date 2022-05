Vor der Küste des Jemen droht Umweltkatastrophe

Nachrichtenarchiv - 11.05.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Sanaa: Vor der Küste des Jemen droht weiter eine Ölkatastrophe großen Ausmaßes. Das Auseinanderbrechen eines seit den 80er Jahren im Meer festgemachten Tankers könnte mehr als eine Million Barrel Rohöl ins Rote Meer spülen. Der UN-Koordinator für den Jemen, Gressly, sagte, der Tanker roste und gehe in einen Zustand über, in dem eine Explosion drohe. Nach seinen Worten ist ein dreistelliger Millionenbetrag erforderlich, um eine Umweltkatastrophe zu verhindern. Die UN hatten wiederholt davor gewarnt, dass ein Auseinanderbrechen des Schiffes eine viermal so große Ölverschmutzung zur Folge haben könnte wie die des Tankers "Exxon Valdez" 1989 vor Alaska.

