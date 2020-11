Vor der Halbzeitbilanz des teil-Lockdowns herrscht große Skepsis

Berlin: Kurz vor der Halbzeit des Teil-Lockdowns hat Kanzlerin Merkel in ihrem wöchentlichen Podcast die Erwartung geäußert, dass das Virus "noch eine ganze Weile" das Leben in Deutschland bestimmen wird. Der bevorstehende Winter werde allen noch viel abverlangen, so die Kanzlerin. Übermorgen will die Bundesregierung mit den Ländern eine Zwischenbilanz des November-Lockdowns ziehen. Der saarländische Ministerpräsident Hans forderte, sogar noch schärfere Maßnahmen zu prüfen. Die rheinland-pfälzische Regierungschefin Dreyer sagte, der Trend der Neuinfektionen gehe zwar in eine positive Richtung; doch die Lage sei weiterhin sehr ernst. Nach den Worten des SPD-Gesundheitsexperten Lauterbach fällt die Wirkung des Teil-Lockdowns schwächer aus als berechnet - wahrscheinlich wegen der zu geringen Beschränkung privater Kontakte. Auch verlagere sich das Pandemiegeschehen auf die Schulen, so Lauterbach.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.11.2020 13:00 Uhr