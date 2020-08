Vor allem größere Firmen wollen an Homeoffice festhalten

Nachrichtenarchiv - 06.08.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mannheim: Viele Unternehmen in Deutschland wollen auch nach der Corona-Krise am Homeoffice festhalten. Eine Studie des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung zeigt, dass derzeit in Branchen wie dem Maschinenbau, der Chemie- und der Autoindustrie fast die Hälfte der Beschäftigten regelmäßig von zuhause aus arbeitet. Vorher war es nur ein Viertel der Beschäftigten. Für die Zeit nach der Krise planen rund 40 Prozent der Unternehmen, am Homeoffice festzuhalten. Allerdings trifft das nur auf Firmen zu, die mindestens 100 Mitarbeiter haben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.08.2020 11:00 Uhr