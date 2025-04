Vor 80 Jahren wurden das KZ Dachau befreit

Dachau: In der KZ-Gedenkstätte ist in einem Gottesdienst an die Befreiung durch die Alliierten vor 80 Jahren erinnert worden. Veranstaltet wurde er vom Erzbistum München und Freising sowie der Deutschen und Polnischen Bischofskonferenz. Die Polen bildeten unter den Gefangenen im Konzentrationslager Dachau die größte nationale Gruppe. Morgen wird in Bergen-Belsen der Befreiung vor 80 Jahren gedacht. Über 70.000 Menschen starben dort, auch die durch ihr Tagebuch bekannt gewordene Anne Frank.

