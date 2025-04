Vor 80 Jahren wurden das KZ Dachau befreit

Dachau: In der KZ-Gedenkstätte ist in einem Gottesdienst an die Befreiung durch die Alliierten vor 80 Jahren erinnert worden. Veranstaltet wurde er vom Erzbistum München sowie der Deutschen und Polnischen Bischofskonferenz. Die Polen bildeten unter den Gefangenen im Konzentrationslager Dachau die größte nationale Gruppe. Der polnische Erzbischof Kupny betonte, die Kirche werde immer an der Seite der Opfer stehen. Polen und Deutschland hätten die Verantwortung, die Welt vor fatalen Folgen zu warnen, wenn versucht werde, das Evangelium durch menschengemachte Ideologien zu ersetzen.

