Von neuem Entlastungspaket profitieren auch Rentner, Azubis und Studenten

Nachrichtenarchiv - 04.09.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Spitzen von SPD, Grünen und FDP haben sich auf ein neues Entlastungspaket geeinigt. Nach Angaben von Bundeskanzler Scholz hat es einen Gesamtwert von 65 Milliarden Euro. Es sieht unter anderem ein höheres Kindergeld, eine einmalige Energie-Pauschale für Rentner von 300 Euro und für Studierende und Azubis in Höhe von 200 Euro.Außerdem sollen Wohngeldberechtigte einen zusätzlichen Heizkostenzuschuss bekommen und es wird einen Strompreisdeckel geben. Die Koalition will außerdem ein bundesweit gültiges Nahverkehrsticket einführen und will dafür 1,5 Milliarden Euro bereit stellen. Finanzminister Lindner will das dritte Entlastungspaket ohne neue Schulden finanzieren. Die Strompreisbremse soll seinen Angaben zufolge mit einer Abschöpfung sogenannter Übergewinne von Energieunternehmen finanziert werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2022 14:00 Uhr