Von Lawinen-Unglück in Italien sind auch Deutsche betroffen

Canazei: Vom Lawinen-Unglück in den Dolomiten sind offenbar auch zwei Deutsche betroffen. Davon geht das Auswärtige Amt aus. Demnach sind die beiden Bergsteiger verletzt, zu Geschlecht, Alter und Herkunft machte das Amt keine Angaben. Diplomatische Vertreter Deutschlands stünden mit den italienischen Behörden in ständigem Austausch. Heute gehen die Such- und Rettungsarbeiten am 3340 Meter hohen Berg Marmolata weiter. Eine Gletscherlawine aus Schnee, Eis und Geröll hatte gestern mehrere Bergsteiger an der Grenze zwischen den Regionen Trentino-Südtirol und Venetien mitgerissen. Bislang ist von sechs Toten, acht Verletzten und 17 Vermissten die Rede.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.07.2022 13:00 Uhr