Von Israel abgewiesener Hilfskonvoi wird geplündert

Gaza: Im Norden des abgeriegelten Gazastreifens ist ein Hilfskonvoi geplündert worden. Wie die Vereinten Nationen am späten Abend mitteilten, waren die 14 Lastwagen zunächst von der israelischen Armee stundenlang aufgehalten und dann umgeleitet worden. Daraufhin habe eine Menschenmenge den Konvoi gestoppt und etwa 200 Tonnen Lebensmittel mitgenommen. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen befinden sich im Gazastreifen derzeit mehr als zwei Millionen Palästinenser am Rande einer Hungersnot. Grund dafür ist der Krieg zwischen der Hamas und der israelischen Armee. Die Terrororganisation hatte Israel am 7. Oktober überfallen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.03.2024 10:45 Uhr