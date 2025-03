Von heute an gelten US-Zölle auf Stahl und Aluminium

Washington: In den USA sind in der Nacht die angekündigten Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte in Kraft getreten. Sie betragen 25 Prozent für alle Lieferanten weltweit. Auch europäische Hersteller sind betroffen. Die EU-Kommission hatte bereits Gegenmaßnahmen angedroht für den Fall, dass die Abgaben fällig werden. Ungeachtet dessen hält US-Präsident Trump eine weitere Erhöhung der Zölle für möglich. Die Abgaben hätten eine enorm positive Auswirkung, sagte er. Je höher sie seien, desto wahrscheinlicher sei es, dass in den USA gebaut werde. Forscher vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel hingegen gehen davon aus, dass die Stahlzölle für Europa keine großen Auswirkungen haben werden, den USA aber schaden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.03.2025 06:00 Uhr