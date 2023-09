Von der Leyens Grundsatzrede löst geteiltes Echo aus

Berlin: Die Rede zur Lage der Union von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat in Deutschland unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Wirtschaftsminister Habeck etwa begrüßte von der Leyens Ankündigung, härtere Zölle auf billige E-Autos aus China zu erwägen, um die heimische Autobranche besser zu schützen. Habeck sagte, es sei richtig, dieses Marktsegment genauer zu prüfen. Sein Parteikollege Hofreiter sprach im Fernsehsender "Welt" hingegen mit Blick auf die Europawahl im kommenden Jahr von einer "klassischen Bewerbungsrede" von der Leyens, in der sie wichtige Probleme wie die Rechtsstaatlichkeit in Polen und Ungarn ausgeklammert habe. Ähnlich äußerte sich Caritas Europa. Generalsekretärin Nyman warf von der Leyen vor, nicht ausreichend über soziale und migrationspolitische Versäumnisse der EU gesprochen zu haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.09.2023 17:00 Uhr