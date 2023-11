Von der Leyen zu Besuch in Kiew

Kiew: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ist zu ihrem sechsten Besuch in der Ukraine seit dem russischen Angriff vor gut 20 Monaten eingetroffen. Die Visite war aus Sicherheitsgründen vorher nicht angekündigt worden. Der ukrainische Präsident Selenskyj empfing von der Leyen am Bahnhof. Beide wollen über die Fortschritte des Landes auf dem Weg in die Europäische Union sprechen. Am Mittwoch legt von der Leyen in Brüssel Berichte zu den Reformfortschritten der Ukraine vor. Auf deren Grundlage wollen dann im Dezember die EU-Staats- und Regierungschefs entscheiden, ob die Beitrittsverhandlungen mit der Regierung in Kiew gestartet werden sollen.

