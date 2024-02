Von der Leyen würdigt in Kiew "außergewöhnlichen Widerstand" der Ukrainer

Kiew: Zum zweiten Jahrestag des russischen Angriffs ist EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in der ukrainischen Hauptstadt eingetroffen. Bei ihrer Ankunft schrieb sie auf dem Onlinedienst X, sie wolle den außergewöhnlichen Widerstand des ukrainischen Volkes feiern. Wörtlich ergänzte sie: "Mehr denn je stehen wir fest an der Seite der Ukraine. Finanziell, wirtschaftlich, militärisch, moralisch. Bis das Land endlich frei ist". Derweil hat der russische Verteidigungsminister Schoigu seine Truppen in den besetzten Gebieten der Ukraine besucht. Aus Solidarität mit der überfallenen Ukraine finden heute in vielen Ländern Gedenkveranstaltungen statt - auch in Deutschland, etwa in München, Berlin, Hamburg und Köln. Die UN-Generalversammlung hat sich in einer Sondersitzung mit dem russischen Angriffskrieg befasst. Mehr als 50 Länder fordern Russland in einer Erklärung zu einem sofortigen und bedingungslosen Rückzug auf. Derweil hat Kanzler Scholz bekräftigt, die Ukraine werde so lange wie nötig bei ihrer Selbstverteidigung unterstützt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.02.2024 08:15 Uhr