Von der Leyen wird auf Lampedusa erwartet

Rom: Angesichts der Lage auf Lampedusa hat sich Bundesinnenministerin Faeser am Nachmittag mit ihren Amtskollegen aus Italien, Frankreich und Spanien beraten. Die Telefonkonferenz, an der auch EU-Innenkommissarin Johansson teilnahm, brachte jedoch kein konkretes Ergebnis. Das teilte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Abend auf Anfrage mit. Faeser habe betont, dass sich Deutschland immer solidarisch gezeigt habe und dies auch weiter tun werde. Außerdem habe sie humanitäre Unterstützung Deutschlands angeboten. Italiens Innenminister Piantedosi forderte eine neue operative Strategie, die darauf abziele, konkrete Initiativen zu ergreifen, um die Überfahrten zu stoppen. Morgen will EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen Lampedusa besuchen. Seit Montag haben mehrere tausend Bootsmigranten die Insel zwischen Sizilien und Nordafrika erreicht. Auch heute kamen wieder mehr als 600 Menschen an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2023 21:00 Uhr