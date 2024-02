Von der Leyen wirbt für Amt des EU-Verteidigungsministers

München: Die Europäische Kommission will in drei Wochen eine Strategie zu einer gemeinsamen Rüstungspolitik der EU vorlegen. Das hat Kommissionspräsidentin von der Leyen bei der Sicherheitskonferenz in München angekündigt. Europa müsse schlicht mehr Geld für Rüstung ausgeben und die Mittel müssten besser eingesetzt werden. Es müsse gezielt eine europäische Rüstungsindustrie mit guten Arbeitsplätzen geschaffen werden, so von der Leyen. Zudem warb sie dafür, einen europäischen Verteidigungskommissar einzusetzen. Sollte sie Kommissionspräsidentin bleiben, werde sie das tun. Bislang hat von der Leyen sich nicht öffentlich geäußert, ob sie eine zweite Amstzeit anstrebt. Heute morgen hatte Bundeskanzler Scholz auf der Sicherheitskonferenz die europäischen Nato-Partner aufgefordert, mehr Militärhilfe für die Ukraine zu leisten. Deren Präsident Selenskyj erklärte, der ukrainischen Armee fehlten insbesondere Artillerie und weitreichende Waffen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.02.2024 14:45 Uhr