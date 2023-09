Von der Leyen will Mittelmeer stärker überwachen

Lampedusa: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat bei ihrem Besuch auf der italienischen Insel einen 10-Punkte-Plan vorgestellt, wie die Flüchlingssituation dort verbessert werden kann. Darin wird unter anderem angeboten, Italien beim Transfer von Flüchtlingen an andere Orte zu helfen. Außerdem will die EU mehr Länder für die freiwillige Aufnahme von Migranten gewinnen. Als abschreckende Maßnahmen bot von der Leyen an, dass die Grenzbehörde Frontex die Überwachung auf See und aus der Luft verstärkt und sich stärker an der Rückführung von Geflüchteten beteiligt, die keinen Anspruch auf Asyl haben. Bundesinnenministerin Faeser stellte sich im "Bericht aus Berlin" im Ersten hinter diese Pläne. Sie sagte, anders kriege man die Migrationslage nicht in den Griff. Seit Wochen kommen täglich hunderte Menschen in überfüllten Booten auf Lampedusa an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.09.2023 19:00 Uhr