Von der Leyen will mit Libanon Flüchtlingsdeal aushandeln

Beirut: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen reist heute in Begleitung des zyprischen Präsidenten Christodoulidis in den Libanon. Dort soll dem Land ein konkretes Finanzpaket angeboten werden, um die Bootsmigration nach Europa einzudämmen. Seit Wochen kommen an den Küsten des EU-Inselstaats Zypern immer mehr Flüchtlinge an, vor allem Syrer, die vom Libanon aus in See gestochen sind. Nach Informationen der Deutschen Presse Agentur sieht der Deal Finanzhilfen im Umfang von rund einer Milliarde Euro vor - ähnlich den Verträgen mit Ägypten und Tunesien. Mit dem Geld soll nicht nur das Gesundheits- und Sozialwesen im Libanon aufgebaut, sondern auch der Kampf gegen Schleuser intensiviert werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.05.2024 06:00 Uhr