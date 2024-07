Von der Leyen will Kampf gegen Extremisten anführen

Straßburg: Ursula von der Leyen bewirbt sich zur Stunde mit einer Rede im EU-Parlament um eine zweite Amtszeit als EU-Kommissionspräsidentin. Dabei sagte von der Leyen, in einer Welt der Widerstände gehe es nun darum, ob die EU ihr eigenes Schicksal bestimmt oder ob dieses Schicksal von außen bestimmt werde. Extremisten und Demagogen düften niemals die europäische Lebensweise diktieren, und sie stehe bereit, diesen Kampf mit allen demokratischen Kräften im EU-Parlament anzuführen. Zuvor hatten die Staats- und Regierungschefs sich darauf verständigt, von der Leyen erneut als Chefin der EU-Kommission vorzuschlagen. Die Abstimmung im Parlament soll um 13 Uhr beginnen, der Ausgang gilt als offen. 720 Abgeordnete sind wahlberechtigt, die Mehrheit läge also bei 361 Stimmen. Von der Leyens konservative EVP-Fraktion bringt es allein aber nur auf 188 Mandate. Die CDU-Politikerin ist also auf Stimmen aus anderen Lagern angewiesen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.07.2024 09:45 Uhr