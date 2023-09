Von der Leyen will Italien helfen

Lampedusa: Bei einem Besuch auf der Mittelmeer-Insel haben sich EU-Kommisisonspräsidentin von der Leyen und Italiens Regierungschefin Meloni ein Bild von der angespannten Flüchtlingssituation gemacht und Verbesserungen versprochen. Meloni sagte den Inselbewohnern 50 Millionen Euro zu. Mit dem Geld sollen unter anderem die Beseitigung der Flüchtlingsboote und des Mülls sowie eine bessere Infrastruktur finanziert werden. Täglich kommen inzwischen rund eintausend Migranten auf Lampedusa an. Wie Meloni dankte auch von der Leyen den Inselbewohnern für ihre bislang gezeigte Solidarität. Gleichzeitig betonte sie, dass Brüssel unterscheide, wer unter welchen Umständen in die EU komme. Die europäische Grenzbehörde Frontex werde sich stärker an der Rückführung von Geflüchteten beteilgen. Gleichzeitig werde die EU die Möglichkeiten legaler Einwanderung verbessern, versprach von der Leyen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.09.2023 22:30 Uhr