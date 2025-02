Von der Leyen warnt Trump vor Sonderzöllen gegen EU

Brüssel: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat die USA vor höheren Zöllen auf Waren aus Europa gewarnt. Man sei vorbereitet und werde auf "unfaire" Angriffe entschieden reagieren, sagte sie nach einem EU-Spitzentreffen in Brüssel. Zugleich betonte von der Leyen, dass eine Eskalation möglichst durch zeitnahe Gespräche verhindert werden soll. US-Präsident Trump hatte zuvor bekräftigt, dass er Zölle auf EU-Importe verhängen will - und das "ziemlich bald", wie er sagte. Sonderzölle auf Einfuhren aus Kanada und Mexiko hat die US-Regierung dagegen um 30 Tage verschoben. Beide Länder hatten versprochen, die Grenzen zu den Vereinigten Staaten besser zu schützen und den Fentanyl-Schmuggel zu bekämpfen. Die geplanten höheren Abgaben auf Waren aus China dürften dagegen heute in Kraft treten.

