Von der Leyen verspricht Milliardenunterstützung für KI

Von der Leyen verspricht Milliardenunterstützung für KI: Die EU-Kommissionspräsidentin sagte beim Aktionsgipfel in Paris, KI werde die Gesundheitsversorgung verbessern, Forschung und Innovation vorantreiben und die Wettbewerbsfähigkeit steigern. Konkret, so von der Leyen werde die sogenannte InvestAI-Initiative um 50 Milliarden Euro aufgestockt und es werde einen neuen europäischen Fonds in Höhe von 20 Milliarden Euro für KI-Gigafabriken geben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.02.2025 12:45 Uhr