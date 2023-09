Von der Leyen verspricht Italien zusätzliche Hilfe durch Frontex

Lampedusa: EU-Kommissionschefin von der Leyen hat Italien Hilfe angesichts der vielen ankommenden Flüchtlinge versprochen. Bei ihrem Besuch auf Lampedusa sagte von der Leyen unter anderem Unterstützung durch die EU-Grenzschutzagentur Frontex zu. Diese werde bei der Registrierung von Migranten helfen, ebenso bei der Rückführung von Asylbewerbern und bei der See- und Luftüberwachung. Von der Leyen rief außerdem die EU-Staaten auf, sich solidarisch zu zeigen und Migranten aus Italien aufzunehmen. Italiens Ministerpräsidentin Meloni dankte von der Leyen für ihren Besuch. Sie betonte, Europa sei in der Verantwortung, weil es um europäische Außengrenzen gehe. Man brauche dauerhafte und gemeinsame Lösungen für das Problem. In den vergangenen Tagen waren auf der kleinen Mittelmeerinsel Lampedusa tausende Menschen mit Booten angekommen. Das Aufnahmelager vor Ort ist weiterhin überfüllt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.09.2023 13:00 Uhr