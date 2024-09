Von der Leyen verspricht in Kiew Hilfe für den Winter

Kiew: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat der Ukraine bei einem Besuch weitere Hilfe zugesichert. In Kiew sagte sie, es handele sich um eine zusätzliche Unterstützung in Höhe von rund 160 Millionen Euro. Die soll nach ihren Worten dazu beitragen, über ein Viertel des Strombedarfs des Landes zu decken. In zwei Wochen beginne die Heizsaison, so von Leyen. Die Angriffe Russlands auf die Energieinfrastruktur in der Ukraine zielten darauf ab, größtmöglichen Schaden anzurichten. Wegen der Angriffe auf Kraftwerke, Heizwerke und Übertragungsnetze kommt es immer häufiger zu Stromausfällen und Problemen bei der Wasserversorgung. Von der Leyen kündigte an, mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj außerdem über vereinbarte G7-Darlehen zu sprechen. Die sieben großen Industriestaaten hatten bei ihrem Gipfel im Juni neue Finanzhilfen für Kiew beschlossen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.09.2024 10:00 Uhr