Von der Leyen verschärft den Ton gegenüber Astrazeneca

Ärzte und Verbände formulieren Forderungen an Corona-Gipfel am Montag

Berlin: Vor dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern am Montag zeichnen sich unterschiedliche Erwartungen von Ärzten und der Wirtschaft ab. So verlangt der Mittelstand, die Orientierung am Inzidenzwert aufzugeben. Verbandschef Jerger schlug einen Risikowert vor, der verschiedene Faktoren erfasst, wie auch den Belegungsgrad der Intensivbetten und den Anteil schwerer Krankheitsverläufe. Zudem schlug er vor, Schnelltests zu nutzen, um Öffnungen im Einzelhandel, in der Gastronomie und von Hotels zuzulassen. Dagegen fordern der Ärzteverband Marburger Bund und Intensivmediziner zu einem bundesweiten Lockdown zurückzukehren. Sie befürchten höhere Zahlen an Intensivpatienten und eine Überlastung der Kliniken. Der Ministerpräsident von Thüringen, Ramelow, verfolgt das Motto: Öffnen nur mit Schnelltests. Dagegen will sich die Landeschefin von Rheinland-Pfalz, Dreyer, für regionale Lösungen stark machen. Mecklenburg- Vorpommern Ministerpräsidentin Schwesig sagte, dass Menschen nach Mallorca dürften und nicht an die Ostsee, führe zu Unmut in der Torismusbranche. Deswegen bräuchte es dort weitere finanzielle Unterstützung.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.03.2021 09:15 Uhr